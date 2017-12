O céu será invadido por estrelas cadentes coloridas na noite desta quarta-feira (13) e madrugada de quinta-feira (14). É quando ocorrerá a chuva de meteoros Gemínidas, da Constelação de Gêmeos.

Será a última grande chuva de meteoro do ano. O momento de maior visibilidade ocorre por volta das 2h de quinta-feira. No horário poderão ser vistos cerca de 120 meteoros por hora. Número bem maior do que o das chuvas de meteoros anteriores, que alcançaram o pico de 20 a 100 estrelas cadentes por hora.

Esta é uma das únicas chuvas de meteoros que não surge de um cometa. Sua origem está no asteroide batizado ‘3200 Phaethon’ (Fáeton, filho de Hélios, o deus Sol na mitologia grega) um cometa que perdeu seus elementos voláteis, que leva 3,3 anos para completar sua órbita.

Assim como os cometas, esse asteroide se desintegra toda a vez que se aproximam do Sol e, quando a Terra passa pelo caminho que ele percorreu, os rastros de seus destroços entram em combustão ao atravessar a atmosfera terrestre. Assim se forma a chuvas de meteoros, popularmente conhecidas como estrela cadente.

Quem estiver no Norte e no Nordeste do Brasil terá uma vista mais privilegiada do que aqueles que estiverem no Sudeste e no Sul.

Logo após o fenômeno, será possível observar a passagem do objeto celeste 3200 Faetonte. A passagem está prevista para o sábado (16) o mais próximo que já esteve desde 1983, a cerca de 9 milhões de quilômetros de distância da Terra.

A previsão é de que as luzes não sejam ofuscadas pela Lua e, conforme especialistas, há grande possibilidade de que sejam vistas ao redor do mundo. “Com a Perseida de agosto tendo sido obscurecida pela forte luz da Lua, a Geminidas será a melhor chuva de meteoros deste ano”, garante Bill Cooke, do Escritório de Ambiente Meteórico da NASA. “A Lua será crescente e não atrapalhará o show”, antecipa. Ano passado, com uma Super Lua no céu, a chuva de meteoros passou despercebida.

Como observar os meteoros?

Não é necessário qualquer equipamento astronômico, como binóculos ou telescópios. Por cruzarem o céu de forma rápida, o melhor é visto a olho nu. O mais importante é estar em um lugar com pouca ou nenhuma iluminação artificial. Praias, sítios, campos, mirantes de morros ou em alto mar. É recomendável levar toalha ou cadeira reclinável e ficar deitado para observar os meteoros. Assim não força o pescoço. Seguindo esses passos, é só contar que o céu esteja limpo, sem nuvens.

Olhe na direção da constelação de Gêmeos, pois é lá que encontra-se o radiante da chuva (daí a origem do nome Geminidas). Você não precisa olhar diretamente para essa constelação, mas sim para sua direção.

Nessa época do ano, a constelação de Gêmeos nasce a leste por volta das 21h no seu horário local, mas é após a meia-noite que ela ganha altura no céu. O melhor horário para observar essa chuva é por volta das 02h . Nesse horário, a constelação de Gêmeos já estará na direção norte, rumo a região oeste do firmamento.

