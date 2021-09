Uma bicentenária produção de doces artesanais em um vilarejo de 730 habitantes rodeado por montanhas da Floresta Estadual do Uaimii.

Essas foram as características que chamaram a atenção do Ministério do Turismo (MTur) para selecionar São Bartolomeu, distrito de Ouro Preto, como um dos três destinos brasileiros que vão participar do concurso que dará o selo de “Melhores Vilas Turísticas do Mundo”, promovido pela Organização Mundial do Turismo (OMT), agência das Nações Unidas.

De acordo com o secretário de Turismo, Indústria e Comércio de Ouro Preto, Rodrigo Câmara, a gestão municipal realizou a inscrição porque vê no distrito um forte potencial para conquistar o selo por conservar as características acolhedoras e pitorescas.

O vilarejo é reconhecido como Patrimônio Imaterial desde 2008 e atende aos critérios considerados fundamentais: