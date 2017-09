Afirmando que o atual presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Formiga (CONSEP), Wilson Figueira, na manhã desta sexta feira (1), havia lhe informado que sua permanência no quadro de dirigentes da entidade seria a causa da não liberação de verbas por parte da administração municipal e que sua atuação nas redes sociais, onde critica com veemência as ações governamentais, precisava ser contida, Mário Murari, por telefone, acionou o jornal informando que se dirigia à sede do conselho para formalizar sua saída.

Na sede do Consep, localizada no Terminal Rodoviário o portal teve acesso em primeira mão, a uma cópia do documento em que Mário elenca as razões para sua exoneração e faz acusações. Na mesma oportunidade foi gravado um vídeo em que ele, ao vivo e a cores, esclarece o que motivou sua decisão. (confira teor do vídeo e do documento acima citado no corpo desta notícia).

O que diz o Prefeito

Como de praxe, o portal entrou em contato com o prefeito Eugênio Vilela para ouvi-lo a respeito da “denúncia” formalizada pelo ex conselheiro. Como Eugênio, segundo informou o secretário de Comunicação, Welerson Andrade, se encontrava em missão fora do município, mas em seguida, foi enviada, via e-mail, a seguinte resposta.

“As afirmações do Sr. Mário Murari são arbitrárias e levianas. Prezo muito e e respeito a liberdade de expressão de qualquer cidadão e não é meu perfil utilizar desse tipo de artifício. Repudio veementemente essa acusação leviana e imatura. Diante dessas afirmações iremos acioná-lo judicialmente e ele terá que provar tais acusações”.