A prefeita de Córrego Fundo Érica Leão e a vice-prefeita Jaine Rodrigues se reuniram na sexta-feira (23) com o secretário de Estado de Governo, Odair Cunha para apresentação das demandas urgentes do município.

A prefeita foi acompanha de uma comitiva composta pelos membros da administração: o secretário de governo, Marco Araújo; o procurador municipal, Jaime Gaipo; o controlador municipal, Flávio Teixeira; e os secretários, de fazenda, Ana Leão; de cultura, esporte e lazer, Luana Pereira; de obras, meio ambiente e desenvolvimento, Misley Faria; de educação, Márcia Ribeiro; de políticas sociais, Juarez Cunha além do diretor do Saae, Olavo Pinto.

A comitiva foi recebida, por Odair Cunha , no Palácio da Liberdade, sede do governo de Minas Gerais.

De acordo com a Prefeitura de Córrego Fundo Dentro de 20 dias, uma nova reunião será realizada com a equipe onde serão apontadas as demandas que já tiveram encaminhamento, inclusive a dívida do Estado com o município. Neste próximo encontro, será definido o que de imediato será liberado para Córrego Fundo.

IMPRIMIR