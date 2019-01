A primeira reunião de 2019 com os membros do Conselho Municipal de Esportes de Córrego Fundo foi realizada na semana passada. O encontro ocorreu na sala de reuniões da Prefeitura.

Os assuntos abordados envolvem questões do planejamento anual de atividades esportivas, dados relativos a verbas para ações, além de sugestões e apresentação de ideias da comunidade para serem realizadas na cidade.

A secretária de Esporte, Luana Borges, que também é presidente do conselho, comentou que as reuniões são uma forma de prestar contas à comunidade, bem como ampliar a participação popular nas decisões e projetos da administração municipal. Luana ressaltou que é de suma importância também reportar todas as ações esportivas e deliberativas do Conselho de Esportes para pontuação no ICMS Esportivo e, consequentemente, reverter em mais verbas e ações para a cidade.