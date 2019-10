Uma menina de 10 anos caiu, na madrugada deste domingo (13), do 9º andar de um prédio na Rua Maria Manoela Braz, no bairro Heliópolis, na Região Norte de Belo Horizonte.

Ao chamarem o Corpo de Bombeiros, os vizinhos disseram que Clara Pereira mora com uma tia no apartamento 903 do Condomínio Mais Solares. A garota bateu no parapeito do 1º pavimento.

Clara foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e levada para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, na Região Centro-Sul.