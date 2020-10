Um capotamento na tarde deste domingo (25) na MG-345, em Divinópolis, deixou uma vítima fatal.

No veículo estava uma menina de 10 anos. De acordo com o Samu, a equipe encontrou a vítima com politraumatismo e em parada cardiorespiratória. Ela foi lançada para fora do veículo.

A equipe realizou manobras de ressuscitação, porém sem sucesso e a menina veio a óbito.

A equipe socorreu ainda uma adolescente de 13 anos e uma mulher de 30 anos. Elas estavam conscientes e com ferimentos leves. Receberam os primeiros atendimentos, foram imobilizadas e encaminhadas para a UPA de Divinópolis.