Felizes porque podem continuar estudando, meninas vestidas com túnicas pretas e hijabs (véus) brancos lotaram as salas de aula em uma escola na cidade de Herat, oeste do Afeganistão, poucos dias após a tomada de poder pelos talibãs.

Quando a escola abriu as portas, as estudantes, que caminharam pelos corredores e conversaram, pareciam alheias à agitação que dominou o país nas últimas duas semanas.

As cenas do retorno às aulas, que muitos pensavam inimagináveis com a volta dos islamitas radicais ao poder desde domingo, foram filmadas esta semana em Herat por um jornalista da AFP, poucos dias depois de a cidade ser controlada pelos talibãs.

“Queremos progredir como outros países. E esperamos que os talibãs mantenham a segurança. Não queremos guerra, queremos a paz em nosso país”, disse Roqia, uma das estudantes.