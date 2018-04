A Secretaria de Saúde de Nova Serrana informou à Superintendência Regional de Saúde nessa quarta-feira (25) que um caso de meningite bacteriana causou a morte de uma criança na cidade, no dia 14 de abril. A menina tinha seis anos de idade e a Prefeitura disse que foi um caso isolado.

De acordo com a secretária de Saúde, Glaucia Sbampato, a paciente foi internada e morreu no mesmo dia. A meningite bacteriana é uma infecção que provoca a inflamação do tecido que envolve o cérebro e a medula, causada por uma bactéria.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) disse que a meningite é uma doença endêmica, que ocorre em todas as regiões, durante todo o ano, e que depende da suscetibilidade de cada um. Informou também que a Regional de Saúde de Divinópolis e o Nível Central da SES-MG estão em contato com os municípios da região, para que as devidas ações de controle sejam implementadas.

A pasta municipal suspeita que a criança tenha contraído a doença na cidade, mas afirmou que não existe nenhuma forma especifica de comprovação. Diante do caso, a secretaria adotou medidas para evitar outros registros.

“De imediato, quando há um caso suspeito de meningite, o próprio protocolo do Ministério de Saúde nos obriga a fazer a investigação, a profilaxia, que é o medicamento nas pessoas que tiveram contato com ela, e isso já foi feito”, explicou Sbampato.

Imunização

Ainda segundo a secretária, a equipe municipal realizou, na escola que a criança estudava, uma averiguação dos cartões de vacina das crianças, para checar se as doses contra meningite estão em dia.

“Apenas três crianças da escola não estava com a vacina em dia, e nós fizemos as doses. No caso da criança que veio a óbito, ela estava com três doses, estava imunizada, então foi uma fatalidade”, pontou a secretária de saúde.

Conforme a secretaria municipal, a vacina contra meningite está disponível em todos os postos de saúde da cidade, para crianças menores de 5 anos e adolescentes entre 11 e 14 anos.

Posicionamento da SES-MG

“Os casos de meningite são de notificação imediata, portanto o caso relatado abaixo foi notificado. A meningite é uma doença endêmica que ocorre em todas as regiões, durante todo o ano. A doença é universal e depende da suscetibilidade do indivíduo.

A principal medida de prevenção é a vacinação. Há vacinas para prevenir as meningites, no entanto, não para todos os tipos de vírus e bactérias. As vacinas são recomendadas pelo Ministério da Saúde e indispensáveis para garantir a proteção individual e coletiva.

Minas Gerais foi o primeiro estado do país a introduzir a vacina contra a Meningite C, em 2009. A vacina é disponibilizada para crianças menores de 02 anos e também para adolescentes de 11 a 14 anos. A faixa etária será ampliada gradativamente até 2020, quando serão incluídas as crianças e adolescentes entre 9 até 13 anos.

A Regional de Saúde de Divinópolis e o Nível Central da SES-MG estão em contato com os municípios para as devidas ações de controle da doença”.