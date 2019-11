Um crime bárbaro chocou moradores do Norte de Minas Gerais. Um garoto de 10 anos foi assassinado e teve o corpo queimado. A vítima, Carlos Daniel Pereira dos Santos, desapareceu na última quinta-feira depois de sair da escola. O corpo do menino foi encontrado nessa sexta-feira em um matagal. A Polícia Militar (PM) faz levantamentos para identificar o suspeito do crime.

Buscas estavam sendo feitas por moradores de comunidades localizadas na zona rural de Indaiabira desde quinta-feira. Familiares informaram que o garoto desapareceu depois de pegar um ônibus na volta da escola. Segundo o Continua depois da publicidade

boletim de ocorrência da PM, os parentes informaram que ele sempre voltava junto com uma colega e seguia direto para casa.

Na quinta-feira, foi diferente. Depois de seguir com a colega até a casa dela, ele não chegou na casa dele. Os moradores então começaram as buscas.