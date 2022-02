Uma criança de 10 anos ficou ferida, nesta quarta-feira (2), após ser atacada por dois cães do vizinho em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a corporação foi acionada no bairro Esplanada, onde foi realizado contato com a mãe do menino.

Ela contou aos policiais que o filho foi mordido em frente à casa da família e teve escoriações nas pernas.

Ainda conforme a mulher, constantemente, os animais ficam soltos na rua. A criança foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Santa Luzia.