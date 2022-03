Um menino de 13 anos estava dirigindo a caminhonete que colidiu com um veículo que transportava membros de um time de golfe universitário no oeste do Texas, matando nove pessoas, disseram autoridades nessa quinta-feira (17).

Seis membros do time de golfe da Universidade Southwestern, com campus no Novo México, morreram na noite de terça-feira junto com seu treinador, segundo a polícia.

O jovem de 13 anos e seu pai de 38 anos, que estavam na caminhonete, também morreram no acidente perto de Andrews, Texas.

De acordo com o Departamento de Segurança Pública do Texas, a caminhonete Dodge 2500 entrou na pista contrária e colidiu de frente com o veículo de transporte, causando um incêndio nos dois carros.