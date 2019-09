Mesmo após uma semana em recuperação, as dores e o trauma ainda impedem um garotinho de 2 anos de conseguir andar. Ele sofreu queimaduras de segundo grau nos pés enquanto estava na escola onde passa o dia, em Raposos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O incidente aconteceu no dia 12 de setembro, mas só foi divulgado pela família do garotinho nesta semana. Além dele, uma outra menina da mesma idade também sofreu queimaduras nos pés no mesmo dia, porém, com menor gravidade.

O Hoje em Dia conversou, nesta sexta-feira (21), com o pai da vítima, Douglas Weilender Dutra Custódio, 26 anos, que afirma que, desde o primeiro momento, a história contada pelos funcionários da Escola Municipal Professora Maria Antônia de Souza França não o convenceu.

“O que eles falaram a princípio é que ele queimou ao pisar em uma pedra de ardósia. Pela gravidade do ferimento só podemos pensar que ele ficou muito tempo lá. A outra criança teria pisado e saído, mas, segundo eles, meu filho não teve reação. Mas é óbvio que ele chorou, a conclusão mais óbvia é que não havia ninguém, nenhuma professora por perto”, argumenta.