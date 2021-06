Está internada em estado grave no Pronto-Socorro João XXII, em Belo Horizonte, a criança de 6 anos espancada pelo pai, de 33 anos, após errar o dever de casa. O caso ocorreu nesse domingo (27), em Caratinga, no Vale do Aço.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o pai ensinava a lição de casa para o filho e se irritou quando o menino cometeu um erro. Ele então passou a agredir o filho com socos, chutes, tapas e deu uma rasteira na criança, que caiu, bateu a cabeça e desmaiou. Após a violência, o homem tentou puxar a língua do filho para reanimá-lo e, em seguida, levou a criança para a UPA da cidade.

Da unidade de saúde, o homem ligou para a esposa para pedir que o cunhado dele escondesse uma arma que ele tinha em casa. O pai e o cunhado, de 19 anos, foram presos. A suposta arma não foi encontrada.

A mãe da criança morreu no ano passado. Desde então, a criança mora com o pai e a madrasta.