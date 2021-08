Um garoto, de 7 anos, morreu de meningoencefalite amebiana primária, após ser infectado por uma ameba comedora de cérebro extremamente rara, enquanto nadava em um lago no norte da Califórnia, nos Estados Unidos. A criança, que faleceu no dia 7, vivia no condado de Tehama. As informações são da rede de notícias norte-americana CBS.

O garoto chegou a ser hospitalizado, mas não resistiu. A família criou uma campanha de crowdfunding para ajudar nos custos do tratamento e do funeral da criança.

A infecção

O parasita responsável pela infecção do menino é chamado de Naegleria fowleri. Ele geralmente infecta pessoas quando a água contaminada entra em seu corpo pelo nariz, segundo informações dos Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA.