Um garoto de oito anos, admirador da Polícia Militar (PM), foi surpreendido com a presença de militares na festa de aniversário dele, ocorrida nesta sexta-feira (27) em Piumhi. O pai da criança organizou a surpresa, pedindo que uma viatura fosse até a casa da família prestigiar o aniversário do garoto no Bairro Totonho Tomé.

Quatro militares do 110º Cia PM atenderam ao pedido do pai, que propôs a surpresa ao filho, visto que a criança é uma admiradora do trabalho da PM e sonha entrar para a corporação no futuro.

Os policiais atenderam ao convite, surpreenderam Paulo Henrique da Silva Melo e junto com a família contaram parabéns e celebraram mais um ano de vida do menino.