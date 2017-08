Serra da Saudade é a menor cidade do país, com 812 habitantes. Os dados foram divulgados nessa quarta (30) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em um balanço que mostra as estimativas populacionais dos 5.570 municípios brasileiros em 2017.

Divinópolis é a maior cidade da região Centro Oeste de Minas, acompanhada de Nova Serrana, Pará de Minas e Itaúna.

São 234.937 habitantes residentes em Divinópolis, um aumento de 21.921 pessoas em sete anos. A segunda cidade mais populosa da região é Nova Serrana com 94.681 e conta com mais 20.982 moradores no mesmo período.

Itaúna e Pará de Minas também cresceram, mas mudaram de posição. Em 2010, Itaúna tinha 85.463 moradores e ocupava a terceira posição da região. Mas este ano caiu para a quarta colocação com 92.696. Pará de Minas ocupa a terceira posição com 92.739 moradores, segundo os dados do IBGE.

Serra da Saudade diminuiu três habitantes em sete anos. Em 2010 tinha 815 moradores e este ano a projeção é de 812. Cedro do Abaeté também ocupa o ranking das menores cidades do país e também registrou redução na população. Em 2010 eram 1210 habitantes e a projeção para 2017 é de menos um morador.

Menor cidade do Brasil

Em Serra da Saudade, as casas não são muradas, os carros dormem nas ruas, que são cinco, e as janelas amanhecem abertas quando está calor. Os moradores se orgulham da tranquilidade.

Fundada em 1963, a cidade tem a Prefeitura como principal fonte de renda para os trabalhadores: 180 pessoas são empregadas pela administração e ganham, em média, um salário mínimo.

Na cidade não há posto de gasolina, nem farmácia. Há um posto de saúde onde há atendimento e distribuição de remédios. Quem precisa abastecer, vai até a cidade mais próxima, Estrela do Indaiá, que fica a 15 km de distância.

Já academia, clube e nutricionista são gratuitos. A internet é via rádio e funciona nas casas após a compra de uma antena e um cadastro feito na Prefeitura.