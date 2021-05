Organizações de direitos humanos denunciaram que uma adolescente de 17 anos foi detida e sofreu violência sexual por membros da polícia do Esquadrão Móvel Antimotim Esmad, em Popayán, na Colômbia. Horas depois, a garota foi encontrada morta dentro de casa e há suspeita que ela tenha se matado.

Segundo a adolescente relatou em uma rede social, o que foi reproduzido na imprensa local, ela se escondia atrás de uma parede, de onde gravava o que estava acontecendo durante as manifestações, “só porque eu estava gravando eles me pegaram, no meio disso baixaram minhas calças e me apalparam até a alma “, disse. Ela foi conduzida por policiais à Unidade de Reação Imediata, URI, do Ministério Público, no dia 12 de maio à noite.

De acordo com o Wradio, site de notícias, a Prefeitura de Popayán informou que a menor entrou no local às 21h10 e que estava acompanhada por funcionários da Infância e Adolescência. “Antes das 23h ela foi entregue à avó”.