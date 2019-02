Nesse domingo (24), durante patrulhamento pela rua Marinho Lourenço Costa, no bairro Saudade, militares abordaram um adolescente de 15 anos. Durante busca pessoal, foram apreendidas oito pedras de crack com o menor.

Dando continuidade às diligências, após denúncias de tráfico de drogas e aliciamento de menores para a venda de entorpecentes, os policiais foram até uma residência na rua Ambrósio, no bairro Souza e Silva. No local, foram encontradas uma munição de calibre 38, uma bucha de maconha e três pedras de crack. O jovem de 23 anos, suspeito de aliciamento, que reside no local, não foi encontrado.

O menor apreendido, que possui várias passagens pela polícia, confessou que vendia a droga para o suspeito. Todo o material foi apreendido e encaminhado para a delegacia.