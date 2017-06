Um menor, de apenas 14 anos, foi apreendido com uma grande quantidade de drogas no sábado (17), no bairro Industrial, em Formiga.

A apreensão ocorreu por volta das 8h, durante patrulhamento da Polícia Militar pela rua Pedro Ferreira da Costa, localizada no bairro citado. Segundo informações da PM, o menor foi abordado no local e por ser conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico, foram feitas buscas na casa dele.

Na residência do jovem foram encontrados: 34 pedras e cinco buchas de crack esfareladas, uma bucha de cocaína, três buchas de maconha, dois tabletes de maconha que renderiam 15 cigarros, três facas, quatro laminas de corte, um pacote com sacos plásticos, R$29,80 em dinheiro e capsulas de remédio para diluir as drogas.

O menor e os materiais encontrados foram apreendidos e encaminhados à delegacia de Polícia Civil.