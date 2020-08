Da Redação

Por volta de 14h30 deste domingo (23), um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar Rodoviária por portar drogas.

A ocorrência foi registrada no km 508, da BR 354, me Formiga.

De acordo com informações dos militares, o adolescente, que estava em uma bicicleta, foi abordado e, ao ser realizada busca foram encontradas duas buchas de maconha no canote do banco.