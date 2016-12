Um adolescente de 14 anos foi apreendido na terça-feira (29) pela Polícia Militar da cidade de Campo Belo.

De acordo com a ocorrência, durante patrulhamento, a PM recebeu uma denúncia anônima informando que o suspeito estava na rua Vinte e Oito de setembro vendendo drogas e que havia uma grande movimentação de usuários no local.

A Polícia compareceu no endereço e avistou o menor, que já é conhecido no meio policial. Na abordagem, foram encontradas no bolso da bermuda dele sete pedras de crack.

Além do menor, a droga também foi apreendida. Segundo informações do adolescente, está é a quinta vez que ele é apreendido pela PM.