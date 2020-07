Durante patrulhamento da Polícia Militar Rodoviária – Grupamento de Formiga, pela KM 453 da rodovia federal BR 354, no município de Iguatama, policiais se depararam com uma motocicleta branca transitando com o farol apagado. Os militares ainda observaram que o veículo era ocupado por duas pessoas.

Ao ser realizada a abordagem, foi constatado que o piloto era um jovem de 17 anos, natural de Arcos e o garupa um jovem 16 anos, natural da mesma cidade.

Durante a fiscalização foi observado que a moto estava licenciada apenas no ano de 2017 e que o lacre da placa de identificação estava violado.

Após a abordagem, o menor que estava garupa foi entregue aos pais dele em sua residência e o piloto foi apreendido por Direção Perigosa e por conduzir veículo com o lacre da placa violado, sendo conduzido até a Delegacia Regional de Formiga, juntamente com o pai dele, de 41 anos, natural de Arcos.