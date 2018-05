Dois adolescentes de 15 e 17 anos trocaram tiros com a Polícia Militar no povoado de Canjicas, em Nova Serrana, na noite dessa segunda-feira (14).

Eles foram detidos depois após o menor que conduzia o carro perder o controle direcional e bater o veículo. Um terceiro envolvido conseguiu fugir.

Segundo a PM, militares receberam via rádio a denúncia de que um veículo tinha sido roubado à mão armada no Centro da cidade. Durante rastreamento pelo Povoado de Canjicas, os policiais se depararam com o veículo. Ao tentar a abordagem, o condutor desobedeceu a ordem de parada.

Durante a fuga houve troca tiros.

Com a dupla foi apreendido um revólver calibre 32, com seis munições, duas delas picotadas. O material e os adolescentes foram conduzidos à delegacia. O veículo foi removido para o pátio credenciado.