Quando, em 2018, a lei 13.756/18 foi aprovada no Brasil, os sites de apostas esportivas se multiplicaram pelo país. Ao mesmo tempo, passaram a explorar também os espaços publicitários.

Sendo o público apostador brasileiro um eterno consumidor do futebol, parecia óbvio o caminho das marcas até os clubes, e isso não demorou muito a acontecer. No ano passado, 70% dos clubes da Série A tinham patrocínio de casas de apostas online.

Neste ano, o número segue em crescimento e, se somarmos a Série A e a Série B, três de cada quatro clubes já contam com alguma página como patrocinador.

Mas, como as páginas de apostas vêm explorando este mercado? É legal o mercado de apostas no Brasil?

Legalização no território nacional

Com a aprovação da lei 13.756/18, estão permitidas as apostas de quota fixa em território nacional, mesmo que o tema dos cassinos ainda esteja em debate. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou os Estados a gerenciarem não apenas as suas loterias, mas também as casas de apostas.

Neste texto ficam incluídas as casas de apostas que funcionam através da internet, e já eram populares entre os fãs de esporte na Europa.

Logo, o Ministério da Fazenda criou regras para o licenciamento da exploração de apostas esportivas através da propaganda. Desta forma, os sites passaram a patrocinar não apenas os comerciais dos eventos esportivos, mas também atletas e clubes.

Patrocínio em clubes da Série A aumenta

Nesta semana, Palmeiras e Internacional anunciaram parcerias com sites de apostas online. Com estes dois gigantes do Continente, a elite do futebol Brasileiro passa a contar com 17 clubes na Série A que tem casas de apostas como patrocinadores.

A previsão é que o Brasil siga o caminho da Inglaterra, onde diversos clubes da Premiere League são patrocinados por este mercado, rendendo um movimento de aproximadamente R$ 130 milhões.

A maior patrocinadora de clubes ingleses é a gigante Bet365. No país bretão ela já figura na lista de patrocinadores de Leicester, Newcastle, West Bromwich e Wolverhampton, além de ser patrocinadora master do Stoke City.

A empresa também invadiu o mercado espanhol, onde dez clubes já firmaram acordo com a entidade. Entre os mais importantes estão o Villareal e o Athletic Bilbao.

Parece ser questão de tempo até que ela estampe a camisa de alguns dos grandes clubes brasileiros.

Acordos podem ser a salvação para times menores

Em 2021, alguns dos times mais vencedores e com grandes torcidas do Brasil estão disputando a série B.

Clubes gigantes como Vasco da Gama e Cruzeiro, mesmo com a renda da televisão reduzida, têm tido um ingresso de dinheiro favorável devido ao patrocínio de páginas de apostas. O mesmo ocorreu com a campeã da Série B do ano passado, a Chapecoense, agora na Série A.

CSA e Avaí também contam com nomes importantes do mercado de apostas em seu rol de patrocinadores.

Esta pode ser a salvação para muitos times que não tem tanta torcida ou ingressos na venda de jogos e camisetas. Devido aos valores pagos pelas casas de apostas serem altos em comparação a outros patrocinadores de outros mercados, esta pode ser uma saída para estes clubes não desaparecerem.