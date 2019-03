Há vários dias, as imagens da desventura de um mergulhador sul-africano circulam na internet: ele escapou milagrosamente da morte na semana passada depois de ter sido brevemente engolido por uma baleia em Port Elizabeth (sul).

A Bíblia conta que o profeta Jonas passou três dias no ventre de uma baleia. Rainer Schimpf viveu a mesma experiência, mas apenas por alguns segundos. “Eu estava filmando golfinhos, tubarões, pinguins e aves que se alimentam de sardinhas, quando, das profundezas, uma baleia Bryde surgiu, engolindo tudo em seu caminho”, relatou à AFP o defensor do meio ambiente.

“Senti pressão ao redor da minha cintura, e soube imediatamente o que estava acontecendo, Foi apenas uma questão de segundos antes que a baleia percebesse seu erro e abrisse a boca para me cuspir”, acrescentou.

A esposa do mergulhador, Silke, e um fotógrafo observaram com horror e documentaram devidamente a cena. Em algumas imagens, apenas as pernas de Rainer schimpf aparecem para fora da boca do predador, um raro espécime de baleia Bryde, cetáceo que pode chegar a 15 m e que se alimenta de pequenos peixes e crustáceos.

Mal recuperado do susto, o mergulhador não hesitou antes de voltar ao mar. “Verificamos que o equipamento estava ok, que eu não tinha ossos quebrados, que tudo estava no lugar”, disse ele, antes de adicionar com um grande sorriso: “adrenalina ao máximo, eu não queria perder essa sessão de mergulho, voltei para a água, dessa vez em busca de tubarões”.

Schimpf, 51 anos e vinte de experiência e vários prêmios, é plenamente ciente dos riscos que corre. “Predadores como baleias ou tubarões vão com tudo sobre suas presas e muitas vezes nossa visibilidade é extremamente baixa”, diz.

Mas fora de questão de desistir de sua missão. “Nossa determinação em garantir ao meio ambiente a maior atenção e proteção continua intacta”. “E se eu renascer, gostaria que fosse na forma de uma baleia”. Enquanto espera por sua eventual reencarnação, sua interpretação involuntária de Jonas fez dele uma estrela nas redes sociais.

As imagens de sua experiência já ultrapassaram a marca de três milhões no YouTube.

