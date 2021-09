Desde a criação do “Programa Formiga de Olho”, em junho do ano passado, a Câmara Municipal de Formiga é parceira da Polícia Militar e do Consep no projeto.

Na manhã desta quarta-feira (22), a Mesa Diretora do Legislativo esteve no 63º Batalhão e se reuniu com o comandante da unidade, o tenente-coronel Fábio Gotelip, para discutir possíveis melhorias no programa.

Os vereadores Flávio Martins (presidente), Marcelo Fernandes (vice-presidente), Joice Alvarenga (primeira secretária) e Luiz Carlos Tocão (segundo secretário) ouviram atentamente as explicações do comandante, conheceram a central de monitoramento e receberam as solicitações para aprimoramento do Formiga de Olho.

Segundo Flávio Martins, a reunião foi muito proveitosa e deve gerar frutos.