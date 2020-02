Redação Últimas Notícias

Vereadores formiguenses que compõem a atual Mesa Diretora do Legislativo, formada pelo presidente Mauro César, Marcelo Fernandes e Wilse Marques, participaram de encontro promovido pela União dos Vereadores do Brasil (UVB) em parceria com a Plenária Assessoria, denominado “Encontro Nacional de Presidentes, Mesas Diretoras, Vereadores e Assessores de Câmaras”.

O encontro aconteceu no Hotel Brasília Imperial em Brasília/DF, entre terça e quinta-feira (11 a 13).

Da programação de palestras e debates constaram os seguintes temas com os respectivos palestrantes: