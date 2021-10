O início do período chuvoso deixa os agricultores animados no interior do Estado. Em algumas regiões já choveu, na primeira semana de outubro, mais da metade do que é previsto para todo o mês.

Depois de um longo período de estiagem, a chuva promete uma melhora na safra. É o que explica Caio Coimbra, analista de agronegócios da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg).

“Espera-se para este período chuvoso, chuvas em bons volumes e a safra tende a ser beneficiada”, afirmou.

O aumento de safra significa maior oferta. E maior oferta pode resultar em queda nos preços. É uma lógica esperada, mas ainda não garantida, conforme explica Caio Coimbra.