A incerteza sobre os efeitos da Covid-19 em grávidas e nos próprios bebês fez com que milhares de pessoas adiassem o sonho da maternidade. Agora, com o avanço da vacina no Brasil e com o que já se sabe sobre a doença é possível voltar a planejar. Entretanto, o plano de ser mãe ou pai durante a pandemia ainda requer cuidados especiais.

O ginecologista e obstetra, Eduardo Cunha da Fonseca, diretor da Associação de Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais (Sogimig), afirma que os médicos têm notado em seus consultórios o retorno de vários casais que suspenderam a ideia de ter filhos desde o ano passado. “Alguns deles nos procuram em busca de informações. Outros, porque querem avançar com os tratamentos para fertilização que abandonaram com a pandemia”, relata o médico.

Embora as gestantes sejam consideradas parte do grupo de risco para a Covid-19, principalmente pela maior chance de complicações para outras doenças respiratórias, os cuidados não são diferentes dos que devem ser adotados pelo restante da população. “A pandemia não acabou e não sabemos até quando vamos conviver com esse vírus, por isso, é preciso manter todos os cuidados básicos”, alerta o médico.

Se esse é o seu caso e você pretende ter nove meses tranquilos pela frente, o ginecologista separou algumas dicas de como se proteger nessa fase tão importante.