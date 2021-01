A Prefeitura de Formiga, por meio do Departamento de Comunicação, divulgou comunicado na tarde desta quinta-feira (28) sobre o carnaval, horas depois do Governo de Minas anunciar que de 15 a 17 de fevereiro o expediente nos órgãos do estado ocorrerão normalmente.

No comunicado, a Prefeitura esclarece que “de acordo com a Lei N° 3160, de 27 de abril de 2000, que dispõe sobre feriados municipais e dá outras providências, a terça-feira de Carnaval é feriado e na segunda-feira será concedido ponto facultativo no serviço público municipal”.

A administração municipal ainda esclareceu que a decisão pela abertura de empresas nestes dias ficará a cargo dos os empresários. “Caberá ao empregador arcar com o ônus de acordo com a lei trabalhista”, encerra a nota.

A Acif/CDL já havia emitido manifesto público apresentando preocupações referentes ao feriado prolongado que poderá acarretar em aglomerações e uma disparada de casos e mortes relacionados com a Covid.