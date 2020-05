Em menos de uma semana, o Grêmio já colhe frutos do lançamento dos uniformes para 2020. O clube contabiliza cerca de mil camisas vendidas nas primeiras 24 horas após a divulgação dos novos mantos, entre as noites das última quinta e sexta-feira.

O número leva em conta apenas as peças vendidas no site oficial da loja do clube. Em entrevista ao GloboEsporte.com, o diretor de marketing Beto Carvalho conta que os resultados serão ainda mais satisfatórios quando o torcedor ver as peças “em ação”.

“É uma camiseta que com as pessoas vendo na televisão, nos jogos, nas lojas, acredito que vai crescer muito. Mas agora estamos em um momento ainda sem partidas. É diferente ver ao vivo. Há algumas lojas licenciadas vendendo no interior, que já estão abertas. Mas as nossas lojas ainda estão fechadas aqui em Porto Alegre” explicou.

A Umbro, fornecedora do material esportivo, demonstra otimismo com as vendas e também diz que o número vai além do esperado. Porém, não revelará números, por política do grupo.