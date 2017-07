Relembrando:

O projeto de resolução em pauta foi assinado por sete vereadores: Mauro César,Sandrinho da Looping, Sidney Ferreira, Flávio Couto, Marcelo Fernandes, Flávio Martins e Piruca, e de acordo com parecer jurídico emitido no dia 19 de junho, isto os impediria de atuarem, ainda que como membros das comissões permanentes da Casa edecidirem sobre a questão referente à admissibilidade ou não do tal projeto de resolução.

Já na sexta-feira passada (7), a procuradora da Câmara, MíriamTagliaferri Menezes emitiuoutro parecer jurídico (o de número 027/2017) indicando caminho inverso ao contido no primeiro parecer. De posse deste, a presidente da Câmara decidiu e submeteu o projeto de resolução à apreciação de todos os vereadores, na reunião dessa segunda-feira, o que como parecia óbvio, resultou na aprovação da fixação do novo horário das reuniões ordinárias.

Os membros do movimento, presentes no plenário, com cartazes e se valendo de outras formas de manifestação, comuns de ocorrerem na Câmara nesta legislatura, tentavam obter dosvereadores a não aprovação do projeto.

Joice Alvarenga e Cabo Cunha, que compuseram juntamente com Wilsea tal comissão especial instituída para analisar o projeto, em suas falas tentaram convencer os demais colegas de que o melhor seria manter o horário de 14h, como sendo o que melhor atende aos anseios da população.

Em sua fala, Joice destacou que o projeto assinado pelos sete vereadores era sim, o que em determinado momento parecia atender as vozes populares, pois vinha de encontro ao que solicitava o movimento. “O movimento Todos por Formiga” apresentou à Comissão de Participação Popular um requerimento solicitando a alteração do horário para as 17h30 ou às 19h. O intuito de apresentar o projeto foi nobre, mas sabemos que nada é melhor do que se observar a realidade concreta. E essa experiência em números, com participação no plenário, mostrou o contrário. Eu mesmo defendi a mudança de horário, mas hoje…”