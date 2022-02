O sábado (26) de Carnaval foi marcado por aglomerações em alguns pontos de Belo Horizonte. Mesmo com o cancelamento dos blocos, foliões se encontraram em locais tradicionais da festa. A prefeitura fiscaliza e monitora as regiões, mas afirma não poder impedir que o povo vá para a rua.

Durante o dia, o bairro Santa Tereza, na região Leste, foi o ponto de concentração da festa. No local, pessoas fantasiadas, muitas sem máscara de proteção contra o coronavírus, se reuniram desde o início da tarde. Ao som de marchinhas tocadas com instrumentos musicais, percorreram e fecharam temporariamente ruas do bairro. Publicidade

Por volta das 13h, um pequeno grupo se concentrava na Praça Duque de Caxias. Pouco tempo depois, seguiu rumo às ruas Tenente Vitorino, Quimberlita e Salinas. O trânsito nestas vias estava liberado, já que, segundo a Polícia Militar (PM), não houve solicitação para fechamento.

À noite, o movimento migrou para a rua Sapucaí, no bairro Floresta. Por volta das 20h30, o movimento na via era intenso, mas ainda havia espaço para carros transitarem e pontos sem aglomeração.Publicidade