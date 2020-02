O horário de verão nem sequer entrou em vigor, mas neste domingo (16) houve quem tenha tido o relógio do celular atrasado em uma hora. A falha ocorreu no dia em que a mudança chegaria ao fim.

Nas redes sociais, usuários relatam surpresa e perdas de compromissos. O mesmo problema já havia sido identificado em 20 de outubro do ano passado – terceiro domingo de outubro, data em que tradicionalmente o horário era adiantado em uma hora –, e no dia 3 de novembro.

Adotado pela primeira vez no país no fim de 1931, o horário de verão foi extinto após 34 anos de vigência ininterrupta. Ao assinar o decreto em abril de 2019, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que estudos do Ministério de Minas e Energia mostraram que não existe economia com a mudança dos relógios.

“Eu sempre reclamei do horário de verão. Esperemos que dê certo, que não tem nada a ver com economia de energia”, disse na ocasião. Bolsonaro ainda afirmou que a alteração dos relógios afetava o relógio biológico da população, o que era prejudicial para o trabalhador.