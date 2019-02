A correria, dar opiniões com a cabeça quente… são muitas as situações em que, uma vez pressionado o botão ‘enviar’, nos arrependemos e desejamos nunca ter feito tal comentário. O Facebook, no olho do furacão por suas polêmicas questões sobre privacidade, é o líder absoluto quando se trata de mensagens instantâneas se somarmos os textos enviados através do WhatsApp, Messenger e o Instagram Direct. Essa liderança e a experiência ao longo dos anos permitem que a empresa conheça bem seus usuários e, nesse sentido, poder cancelar o envio de uma mensagem sempre foi uma demanda que, finalmente, chega à plataforma do Messenger.

O aplicativo de mensagens integrado no Facebook é usado mensalmente por mais de 1,3 bilhão de usuários (é especialmente popular nos Estados Unidos) e, a partir de agora, permitirá que a pessoa se arrependa do envio de uma mensagem. A empresa de Zuckerberg explica como o sistema funciona em seu blog: é simples, basta manter o dedo pressionado sobre a mensagem a ser cancelada e veremos a opção “eliminar”. Em seguida, é possível selecionar se só queremos apagar a mensagem em nosso chat ou “para todos”. No entanto, esta decisão deve ser tomada antes de 10 minutos; após esse prazo, não será mais possível eliminar a mensagem.

Suspender o envio de mensagens também será possível em grupos e, assim como no WhatsApp, nossa decisão aparecerá no chat do destinatário com o texto “mensagem apagada”, nos delatando.

No entanto, o Facebook avisa que mensagens com conteúdo violento, insultos, ameaças ou qualquer outro conteúdo que não respeite as normas da comunidade poderão ser reportadas, mesmo que tenham sido eliminadas pelo remetente. Ou seja, se alguém nos ameaçar pelo Messenger e, posteriormente, apagar essa mensagem com a ameaça, o destinatário poderá reenviar a referida mensagem (mesmo que excluída) ao Facebook para que sejam tomadas medidas apropriadas.