O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Mão Amiga recebeu, na quarta-feira (21), a presença de Júnior Rodrigues, especializado no método Heiki.

Durante a conversa com assistidas e voluntárias da entidade, ele apresentou os benefícios de cura que a arte milenar pode proporcionar a quem carrega alguma enfermidade. O profissional promove sessões e cursos a quem se interessar, sempre de forma gratuita, várias assistidas e voluntárias se inscreveram para o atendimento. “Foi muito revelador e despertou muito o interesse de todas as participantes”, comentou Evani Ribeiro Frade.

Em seguida, foi a vez do “Grupo Amigo Presente”, do Núcleo Espírita Irmão José, alegrar a tarde das presentes, que enquanto praticavam o artesanato, cantavam e relembravam canções. Durante a presença do grupo, uma dinâmica musical também inspirou cada uma das participantes, levando o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos a se transformar em um grande coral.

O encontro aberto ao público do Serviço de Convivência de Vínculos da Mão Amiga acontece todas as quartas, sempre a partir das 14h, na sede da entidade, localizada à rua Marechal Deodoro, 354, no Centro de Formiga. O telefone é o (37) 3322 3291.