O México superou nesta segunda-feira (8) os 120 mil casos de coronavírus, com 2.999 novas notificações nas últimas 24 horas, e as 14 mil mortes por covid-19, com mais 354 óbitos entre ontem e hoje, segundo informações divulgadas pelo diretor-geral de Epidemiologia do país, José Luis Alomía.

Ao apresentar o relatório diário sobre a crise sanitária, Alomía informou que o México registrou desde o começo da pandemia, em 28 de fevereiro, 120.102 infecções e já teve 14.053 vítimas do vírus SARS-CoV-2.

Os 2.999 novos casos representam o menor número desde que o país atingiu um pico de 4.442 infecções em um único dia, em 4 de junho. Quanto às mortes, além das 14.053 que comprovadamente foram causadas pelo novo coronavírus, há ainda 1.284 que estão sob investigação e podem engrossar a estatística.

Alomía divulgou ainda que dos 22.664 leitos gerais para pacientes com covid-19, 10.346 estão ocupados, o equivalente a 46%; enquanto a ocupação dos de terapia intensiva é de 2.979 entre os 7.784 preparados nos hospitais do país, ou seja, 38%.