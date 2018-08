Redação Últimas Notícias

Um acidente envolvendo dois veículos de passeio foi registrado na rodovia MG-050, em Formiga. A colisão ocorreu por volta das 13h, próximo ao posto Santa Cruz.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu quando o motorista de um Golf prata realizava uma conversão para entrar na pista lateral.

As vítimas foram atendidas pelo Cobom. O motorista do Golf apresentava suspeita de fratura no ombro e o passageiro reclamava de dores abdominais. Não há informações sobre os ocupantes do outro veículo.