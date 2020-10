Redação Últimas Notícias

Um acidente foi registrado na noite de sábado, por volta das 20h, deste sábado (3), na rodovia MG 050, em Formiga, envolvendo uma caminhonete e um veículo de passeio.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, uma caminhonete Toyota/Hilux SW4, emplacada em Bambuí, seguia pela rodovia de ligação LMG 893, deslocando-se de Furnastur para a rodovia MG 050, quando na altura do km 2, já nas proximidades do “Trevo do Peixe” na MG 050, seu condutor de 39 anos, residente em Arcos, colidiu contra um Chevrolet/Prisma, emplacado em Formiga que seguia no sentido contrário.

Segundo versão da condutora do Prisma, de 59 anos, residente em Formiga, a Hilux atingiu a contramão de direção, não sendo possível evitar a colisão frontal. Já o condutor da caminhonete não se recordava com clareza do momento do fato. Devido ao impacto, a condutora do Prisma teve ferimentos leves e foi encaminhada para a UPA de Formiga.