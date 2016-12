O Sistema MG-050/BR-265/BR-491, principal rodovia do Centro-Oeste mineiro, deve receber cerca de 340 mil veículos durante as comemorações de Natal e Ano Novo.

A AB Nascentes das Gerais, responsável pela administração e operação da via, lembra que o dia de maior movimento deve acontecer nesta sexta-feira (23), quando quase 50 mil usuários devem passar pelo Sistema. No domingo (1º), a previsão é de um novo pico, com expectativa de 49 mil veículos.

A Nascentes das Gerais recomenda atenção redobrada nos trechos em obras ao longo da via, principalmente entre os km 66,9 ao 69,9, em Mateus Leme, e os km 69,1 e 75,5, em Azurita. Ambos passam por duplicação. “Todas as intervenções na rodovia estão devidamente sinalizadas e o usuário deve seguir as orientações das placas indicativas para seguir bem sua viagem”, diz o gestor de Operações da concessionária, Marcelo Aguiar.

Em caso de qualquer incidente, o usuário pode acionar a AB Nascentes das Gerais pelo telefone 0800 282 0505. No período, a concessionária reforçará o número de colaboradores em serviços nos Atendimentos ao Usuário, Centro de Controle Operacional (CCO), viaturas de inspeção, guinchos e praças de pedágio. “Destacamos a importância de uma revisão no carro antes de iniciar a viagem e caso ocorra algum problema a concessionária vai oferecer o recurso necessário”, finaliza Aguiar. Os usuários também têm à disposição no novo site da Nascentes das Gerais informações em tempo real sobre interdições de pista como obras e acidentes, por exemplo.