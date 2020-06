Da Redação

A Polícia Rodoviária de Formiga, por meio da Operação Lei Seca, tem tirado de circulação dezenas de motoristas que insistem em dirigir sob a influência de bebida alcoólica.

Na noite de sábado (27), por volta das 22h30, durante ação itinerante realizada no km 212 da MG 050, na altura do viaduto de Córrego Fundo, um homem, de 28 anos foi preso e multado por policiais rodoviários.

De acordo com a PRE, o motorista que conduzia um automóvel Astra, emplacado em Formiga, foi abordado e verificou-se que ele apresentava vários sintomas de embriaguez. Ao ser submetido ao teste do bafômetro e obteve-se o resultado de 0,58 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido pelos pulmões, medida que está 14 vezes acima do permitido.