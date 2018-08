Redação Últimas Notícias

O motorista de um veículo utilitário se envolveu em um acidente na rodovia MG-050, na manhã desta quarta-feira (8).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Formiga, o condutor seguia sentido Córrego Fundo/Pimenta e, ao tentar ultrapassar uma carreta em uma curva, se deparou com um veículo trafegando no sentido contrário.