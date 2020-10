O km 117 da rodovia MG-050, administrada pela concessionária AB Nascentes das Gerais, será interditado na próxima quarta-feira (14), a partir das 16h, na região de Carmo de Cajuru – local próximo à Usina do Gafanhoto e sede campestre do Estrela do Oeste Clube, sentido Belo Horizonte.

O tráfego será interrompido para a execução do serviço de detonação de rocha na pedreira da empresa MBL Itabrita.

Durante a ação, o trânsito será completamente interrompido nos dois sentidos de circulação da rodovia e a previsão é que a interdição dure cerca de 10 minutos.

A concessionária orienta que os motoristas redobrem a atenção no local e evitem transitar por este trecho durante o período de operação.