No início da tarde de domingo (13), por volta das 13h30 , o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, do posto avançado de Arcos, foi acionado após um acidente registrado na rodovia MG170, em Arcos, envolvendo um veículo que colidiu contra uma árvore.

Ao chegar no local, os militares se deparam com uma mulher andando pela rodovia e dentro do carro, preso nas ferragens, com o condutor, que estava inconsciente.

Após ser retirado das ferragens pelos bombeiros, a equipe do Samu assumiu o trabalho de socorro e transporte do acidentado, o encaminhando para o Hospital Municipal São José. De acordo com informações do Samu, o homem de 41 anos recebeu os primeiros atendimentos. Estava com rebaixamento do nível de consciência e com trauma no pé esquerdo.

A outra vítima, que estava no banco do carona, recusou atendimento.