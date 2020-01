Minas Gerais é o Estado brasileiro com mais redações nota 1.000 na edição 2019 do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Dos 53 textos que atingiram a nota máxima, 13 são de candidatos que fizeram a prova em terras mineiras.

As notas do teste foram liberadas pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) nesta sexta-feira (17). De acordo com o Ministério da Educação, depois de Minas Gerais, aparece no ranking os Estados do Rio de Janeiro e Ceará, com seis redações de nota 1.000 cada um.

A lista é seguida com São Paulo e Goiás, com quatro cada. No Rio Grande do Norte e no Rio Grande do Sul, três alunos alcançaram a façanha. Alagoas, Distrito Federal, Pará e Piauí tiveram dois candidatos cada na mesma situação.

Já no Espírito Santo, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba e Pernambuco, um aluno de cada Estado conseguiu a nota máxima.