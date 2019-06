Os cerca de 600 mil servidores públicos mineiros começam a receber os salários de junho, pelo mês trabalhado em maio, no dia 12, próxima quarta-feira . A escala de pagamento foi divulgada na manhã desta segunda-feira (3) pelo governo de Minas, que informou também que a parcela do 13º será antecipada do dia 21 para 19 de junho em função do feriado de Corpus Christi.

De acordo com a Secretaria da Fazenda, no dia 12 de junho os servidores da segurança pública e saúde receberão até R$ 3 mil. Para as demais categorias a parcela é de R$ 2 mil.

No dia 24 de junho sera pago o restante dos salários para todos.

Neste mês, os servidores recebem a quarta parcela do 13º do ano passado que deixou de ser pago pelo ex-governador Fernando Pimentel (PT). Os valores, que nos três primeiros meses foram de R$ 300, sobem em junho conforme escala anunciada.