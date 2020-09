O Comitê Extraordinário Covid-19 liberou a macrorregião de Saúde Norte e 16 microrregiões no estado para avançarem para a onda verde do plano Minas Consciente, criado pelo governo de Minas Gerais para organizar a retomada da economia municipal.

O avanço foi registrado nessa semana (2), após as localidades manterem índices considerados bons durante 28 dias na onda amarela.

Segundo informações do governo, essa será a primeira vez que uma região chega ao último nível do plano, quando já é permitida a volta de atividades como cinemas, zoológicos, casas de festas, parques de diversão e shows. A abertura dos estabelecimentos deve respeitar ainda os protocolos de segurança e o decreto estadual que restringe a lotação máxima de até 30 pessoas por ambiente.

Na contramão, a macrorregião Noroeste registrou aumento no número de casos e piora nos indicadores, regredindo para a onda vermelha, com abertura apenas de serviços essenciais. As demais regiões foram mantidas nos lugares anteriores.