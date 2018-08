Estoques da vacina contra a meningite C estão zerados em vários centros de saúde de Belo Horizonte. A escassez decorre de problemas no abastecimento da imunização pelo fabricante, a Fundação Ezequiel Dias (Funed), em todo o país. Das 769,3 mil doses solicitadas ao governo federal neste ano, de janeiro a julho, Minas recebeu só 39% delas.

O repasse menor prejudica municípios do Estado, entre eles Belo Horizonte. De 11 centros de saúde da capital, nove informaram que não havia mais estoque disponível. Em outros dois, a reserva estava perto do fim.

O problema começou em dezembro de 2017, informou a Funed. O suprimento da vacina teria sido comprometido em função de “intervenções na cadeia produtiva e logística”. O órgão, porém, não detalhou o que teria ocorrido. No fim do ano passado, cerca de 5 milhões de doses teriam sido repassadas com atraso ao Ministério da Saúde.