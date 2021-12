Minas Gerais tem 26 concursos abertos ou com editais publicados no momento, alguns com salários chegando a R$ 15 mil. São, ao todo, 1.894 vagas ofertadas. Veja os destaques abaixo:

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Região Ampliada Noroeste (Cisreuno)

Inscrições até 8/12/2021

Vagas: 351

Salários de até R$ 9.500,00

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

Prefeitura de Lagoa Santa (MG)

Inscrições até 7/12/2021

Vagas: 449

Salários de até R$ 12.802,86

Cargos de nível médio e superior

Veja o edital

Prefeitura de Belo Horizonte

Início em 21/12/2021

Vagas: 251

Salários de até R$ 2.758,41

Cargos de nível superior

Veja o edital

Prefeitura de Belo Horizonte (MG)

Início em 3/01/2022

Vagas: 14

Salários de até R$ 15.022,52

Cargos de nível superior

Veja o edital

CLIQUE AQUI para acessar a lista completa de concursos abertos em Minas e em outros estados do Brasil.

Fonte: G1